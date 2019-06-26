Порошенко заявил о "плане Путина", который разрушили "герои Украины"

Лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о роли "героев Украины" в "разрушении планов Путина". Речь идет о "планах Путина" в голове Порошенко и связаны они с "созданием Новороссии, Малороссии". К ним же Порошенко относит "планы уничтожить страну".

Как отметил в своем сообщении на странице в Instagram Порошенко, они - герои Украины, "стеной встали, чтобы сохранить наш суверенитет и остановить врага на Донбассе". По версии Порошенко, они его не просто планировали остановить, но и остановили. А если бы это не случилось, "неизвестно, где бы он был - в Киеве или во Львове".

В завершение Порошенко обещал продолжение политической карьеры. Сказал, что не собирается сдавать и победит, поскольку "с ним Украина".