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Порошенко заявил о "плане Путина", который разрушили "герои Украины"

26 июня 2019, 19:54  •  112 • Политика
Это не первый "план Путина", который существует в голове Порошенко. И, неизменно, он разрушается "героями Украины" в заявлениях бывшего президента страны.
Лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о роли "героев Украины" в "разрушении планов Путина". Речь идет о "планах Путина" в голове Порошенко и связаны они с "созданием Новороссии, Малороссии". К ним же Порошенко относит "планы уничтожить страну".
Как отметил в своем сообщении на странице в Instagram Порошенко, они - герои Украины, "стеной встали, чтобы сохранить наш суверенитет и остановить врага на Донбассе". По версии Порошенко, они его не просто планировали остановить, но и остановили. А если бы это не случилось, "неизвестно, где бы он был - в Киеве или во Львове".
В завершение Порошенко обещал продолжение политической карьеры. Сказал, что не собирается сдавать и победит, поскольку "с ним Украина".
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Публикация от Петро Порошенко (@poroshenkopetro)

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