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Порошенко заявил о "брехне" про русскую княгиню и нарвался на исторический ликбез

11 марта 2021, 13:10  •  263 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко сказал новое слово в русской истории. По мнению пятого главы украинского государственного образования, княгиня Ольга - прародительница украинцев. Любая другая история, по мнению Порошенко - альтернативная, более того, придуманная в России. Своё мнение политик и бизнесмен выразил в Twitter. Руководителю религиозной редакции Царьграда Михаилу Тюренкову пришлось провести для Порошенко экспресс-ликбез.
"Россия привыкла навязывать миру ложь ("брехню" - ред.) - своё альтернативное видение истории и имперские нарративы. К 8 марта уважаемый мной Мировой Экономический Форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю", - указал Порошенко в соцсети. Он подчеркнул, что гордится, что в списке есть украинская княгиня Ольга.
Фото: скриншот Twitter
Как отметил по этому поводу руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков, комментировать исторические познания Петра Порошенко - "смешно". Язык не поворачивается назвать Порошенко "экс-президентом Украины", поскольку этот политический временщик пришёл к власти на волне радикально-националистического русофобского переворота.
"Причём, напомню, как "наиболее умеренный" из русофобов. В последние годы, не имея ничего своего, он просто оседлал "антироссийскую риторику" и продолжает на ней "кататься". Будучи абсолютным нулём в тех же исторических познаниях. Ну не нравится тебе российская историография, возьми в руки книги величайшего украинского историка-медиевиста, академика НАН Украины Петра Петровича Толочко. Хотя бы самый простой учебник по истории Украины и прочти несколько страниц по истории Древней Руси. Тем самым моментам, где мы видим, что в X веке не было никакого чёткого разделения Древнерусского государства и название "Киевская Русь", как бы приятно ни звучало для украинских националистов тем, что она "Киевская", не была чем-то культурно, этнически или, упаси Бог, расово выше той же Новгородской Руси или Псковских земель, откуда Повесть временных лет ведёт происхождение святой равноапостольной великой княгини Ольги", - уточнил Тюренков.
Да, первые русские князья правили не в Москве и не Санкт-Петербурге, смешно это опровергать. Но это были русские князья. Как и Киев был и остаётся "Матерью городов русских". Как и в западноукраинских областях даже в начале XX века находившихся под властью Австро-Венгрии, восточнославянское население именовало себя русскими или русинами.
"И несмотря на общерусскую этнокультурную и диалектную пёстрость, "цветущую сложность", различия между жителем Псковщины и Полтавщины, Вологодчины и Волыни, Кубани и Галиции - это различия в рамках общерусского единства. И очень жаль, что мы сами, русские, это забываем. А Порошенко, повторюсь, комментировать смешно", - заключил Тюренков.

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