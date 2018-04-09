Порошенко заявил о прогрессе в вопросе размещения миротворцев ООН в Донбассе

Украина стремится к введению миротворческой миссии ООН в Донбасс, и в этом вопросе есть определённые сдвиги, заявил украинский лидер Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Уже есть некоторые подвижки в этом. Когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении «голубых касок», все были против. У наших американских и европейских друзей тоже были сомнения. Во время моей встречи с президентом Трампом в июне 2017 года он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент указал на различия в украинской и российской позициях в вопросе миротворцев, назвав неприемлемым стремление России разместить их вдоль контактной линии.

«Позже Россия согласилась на то, чтобы они работали по всей территории, но, по замыслу России, они должны сопровождать исключительно наблюдателей ОБСЕ. Мы же хотим, чтобы миротворцы разоружали НВФ, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть украинско-российской границы, временно неподконтрольной Украине», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Украина нуждается в единстве и прочности Евросоюза.

Ранее Порошенко назвал перемирие в Донбассе одним из условий для введения миротворцев ООН в регион.