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Порошенко заявил о попытках России повлиять на украинские выборы
24 ноября 2018, 18:39 • 94 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы предпринимает «многочисленные попытки» повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом он сказал в ходе брифинга.
©president.gov.ua
Он назвал важными предстоящие президентские и парламентские выборы на Украине.
«И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки», — приводит слова Порошенко РИА Новости.
По его словам, в Киеве надеются, что «смогут эффективно противодействовать угрозам».
Ранее Порошенко призвал не верить словам скептиков, что Украина никогда не вступит в Европейский союз и НАТО.
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