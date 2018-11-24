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Порошенко заявил о попытках России повлиять на украинские выборы

24 ноября 2018, 18:39  •  94 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы предпринимает «многочисленные попытки» повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом он сказал в ходе брифинга. 
 
©president.gov.ua
 

Он назвал важными предстоящие президентские и парламентские выборы на Украине. 

«И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки», — приводит слова Порошенко РИА Новости.

По его словам, в Киеве надеются, что «смогут эффективно противодействовать угрозам».

Ранее Порошенко призвал не верить словам скептиков, что Украина никогда не вступит в Европейский союз и НАТО.

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