Порошенко заявил о попытках России повлиять на украинские выборы

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы предпринимает «многочисленные попытки» повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Он назвал важными предстоящие президентские и парламентские выборы на Украине.

«И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки», — приводит слова Порошенко РИА Новости.

По его словам, в Киеве надеются, что «смогут эффективно противодействовать угрозам».

Ранее Порошенко призвал не верить словам скептиков, что Украина никогда не вступит в Европейский союз и НАТО.