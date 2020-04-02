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Порошенко заявил о ползающей из-за коронавируса на коленях России

02 апреля 2020, 15:35  •  158 • Политика
Петр Порошенко. Фото:Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политик рассказал, как Москва якобы упрашивает Евросоюз пойти на уступки
Россия "ползает на коленях" и умоляет снять с нее санкции. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, Москва пытается воспользоваться пандемией, чтобы хотя бы на время снять санкции за присоединение Крыма.
Политик считает, что санкции действуют и больно бьют по российской экономике, поэтому они должны продолжаться.
"Где разговоры России о том, что санкции им не страшны?" – злорадствует лидер партии "Европейская солидарность".
Порошенко уверен, что важно "добить" Россию санкциями именно в условиях резкого падения цен на нефть, когда она "стоит $16 вместо $120". Стоит отметить, что в данный момент нефть марки Brent стоит $27.
Порошенко пригрозил, что Россия как "страна-агрессор" ответит за свои преступления, причем несмотря на то, что киевские власти отдают Кремлю свидетелей. В частности, бывший украинский президент упомянул Цемаха и бойцов "Беркута", намекая на состоявшиеся обмены.
О просьбах России смягчить санкции ничего не сообщалось. Как отметил в интервью Forbes управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов, если бы даже санкции отменили, влияние на тяжесть кризиса в России было бы минимальным.
В то же самое время, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал санкции США во время коронавируса. По его словам, попытки американцев навязать свои интересы ради экономической выгоды безответственные и могут унести жизни. Также против санкций резко высказались в ООН.

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