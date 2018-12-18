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Порошенко заявил о переброске части войск с помощью самолётов
18 декабря 2018, 01:40 • 45 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолётов с целью подготовки отражения «возможной агрессии России». Об этом сообщает УНИАН.
Президент Украины Пётр Порошенко globallookpress.com © Str
Соответствующее заявление Порошенко сделал во время встречи со студенческим активом в Днепре.
По его словам, минимальный срок для полного развёртывания боевых частей составляет 60 дней.
«Я сказал: «Нет, мы сократим срок боевого слаживания. Мы перебросим самолетами часть наших подразделений, выстроим оборону, создадим резерв первой очереди», — заявил Порошенко.
В начале декабря Порошенко сообщил о переброске украинских десантников к границе с Россией.
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