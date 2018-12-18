Порошенко заявил о переброске части войск с помощью самолётов

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолётов с целью подготовки отражения «возможной агрессии России». Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее заявление Порошенко сделал во время встречи со студенческим активом в Днепре.

По его словам, минимальный срок для полного развёртывания боевых частей составляет 60 дней.

«Я сказал: «Нет, мы сократим срок боевого слаживания. Мы перебросим самолетами часть наших подразделений, выстроим оборону, создадим резерв первой очереди», — заявил Порошенко.

В начале декабря Порошенко сообщил о переброске украинских десантников к границе с Россией.