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Порошенко заявил о необходимости завершить декоммунизацию на Украине
24 ноября 2018, 21:54 • 36 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти страны должны завершить процесс декоммунизации. Об этом информирует УНН.
©president.gov.ua
«Мы провели декоммунизацию. Стёрли имена палачей нашего народа с карты Украины. Убрали их идолов. И этот процесс должен быть завершён», — сказал украинский лидер.
Также Порошенко призвал Верховную раду переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую.
Ранее украинский президент внёс в Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области.
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