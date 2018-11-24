Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С декабря интернет-пользователей лишат анонимности: В Белоруссии вступает в силу...
Порошенко перечислил три «угрозы российского вмешательства» для выборов на Украи...
Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время
Юрий Воробьевский. Мировой ростовщик и глобальная манипуляция
Главная / Украина

Порошенко заявил о необходимости завершить декоммунизацию на Украине

24 ноября 2018, 21:54  •  36 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти страны должны завершить процесс декоммунизации. Об этом информирует УНН.
 
©president.gov.ua
 

«Мы провели декоммунизацию. Стёрли имена палачей нашего народа с карты Украины. Убрали их идолов. И этот процесс должен быть завершён», — сказал украинский лидер. 

Также Порошенко призвал Верховную раду переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. 

Ранее украинский президент внёс в Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

36
Источник
Похожие новости
23 ноября 2018, 23:09
«Чистой воды демагогия»: как Украина уходит от ответственности за сайт «Миротворец»
24 ноября 2018, 12:09
Лавров: США подстёгивают опасную военную деятельность у границ России
24 ноября 2018, 21:54
Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время

23 ноября 2018, 23:09
Минюст Украины отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП
23 ноября 2018, 23:09
Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым
24 ноября 2018, 12:09
В Раде рассказали о названном Меркель сроке вступления Украины в ЕС
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
24 ноября 2018, 12:24
Депутат Рады рассказал, как правительство «дурит украинцев» и «с протянутой рукой бег...
24 ноября 2018, 09:09
Созданный «Турецкий поток» и разрушенный Матросский бульвар (Геополитика. Руслан Оста...
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
24 ноября 2018, 02:39
Правда о Игоре Стрелкове Часть 1 ( Деян "Деки" Берич)
24 ноября 2018, 02:39
Частые случаи лейкемии и смерть сотрудников заставили Samsung принести извинения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
19 ноября 2018, 21:54
ООН поддержал Россию, США и Украина опозорились (Л.И.С.)
21 ноября 2018, 12:54
Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон
22 ноября 2018, 11:39
«Заболел после встречи с Путиным»: СМИ намекнули на странное стечение обстоятельств смерти главы ГРУ Коробова
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
22 ноября 2018, 21:09
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.