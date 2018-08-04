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Порошенко заявил о намерении созвать совещание с главами дипучреждений
04 августа 2018, 18:39 • 106 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил о намерении собрать на совещание руководителей зарубежных дипучреждений Украины.
Reuters
Об этом он написал в своём Twitter.
По его словам, в ходе совещания планируется скоординировать действия по восстановлению территориальной целостности государства.
«В конце месяца на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины скоординируем действия по восстановлению территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних отношений», — написал Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.
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