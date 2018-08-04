Порошенко заявил о намерении созвать совещание с главами дипучреждений

Украинский президент Пётр Порошенко заявил о намерении собрать на совещание руководителей зарубежных дипучреждений Украины.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, в ходе совещания планируется скоординировать действия по восстановлению территориальной целостности государства.

«В конце месяца на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины скоординируем действия по восстановлению территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних отношений», — написал Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.