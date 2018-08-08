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Порошенко заявил о намерении расширить районы проведения совместных с США учений

08 августа 2018, 23:24  •  64 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о планах увеличить в 2019 году контингент участников учений Sea Breeze, а также расширить районы проведения манёвров.
 
Reuters
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, в нынешнем году в учениях приняли участие представители 19 стран — членов НАТО и союзников альянса.

«В планах на следующий год — увеличить контингент военных — участников учений, особенно Военно-морских сил, и расширить районы проведения учения Sea Breeze 2019», — заявил президент.

Ранее стало известно, что на Украине завершились совместные с США морские учения Sea Breeze 2018.

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