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Порошенко заявил о намерении президента Латвии посетить Донбасс
24 ноября 2018, 15:24 • 78 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что его латвийский коллега Раймондс Вейонис собирается посетить Донбасс в рамках официального визита на Украину.
Reuters
«Пока что я из-за безопасности не будут называть населённые пункты. Но он будет прямо возле линии столкновения, чтобы собственными глазами посмотреть, что там происходит», — сказал он.
Отмечается, что Порошенко и Вейонис провели 24 ноября встречу в Киеве.
Ранее Россия призвала СММ ОБСЕ усилить мониторинг в Донбассе.
12 октября Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал призыв украинского лидера.
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