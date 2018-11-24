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Порошенко заявил о намерении президента Латвии посетить Донбасс

24 ноября 2018, 15:24  •  78 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что его латвийский коллега Раймондс Вейонис собирается посетить Донбасс в рамках официального визита на Украину.
 
Reuters
 

«Пока что я из-за безопасности не будут называть населённые пункты. Но он будет прямо возле линии столкновения, чтобы собственными глазами посмотреть, что там происходит», — сказал он.

Отмечается, что Порошенко и Вейонис провели 24 ноября встречу в Киеве.

Ранее Россия призвала СММ ОБСЕ усилить мониторинг в Донбассе.

12 октября Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия. 

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал призыв украинского лидера.

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