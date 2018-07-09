Порошенко заявил о готовности Украины к возможным провокациям на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти страны готовы к любым провокациям, которые могут произойти во время выборов в 2019 году. Об этом сообщает УНН.

«В следующем году у нас будут собственные выборы. Но в этот раз мы будем готовы к любым провокациям, которые могут произойти во время президентских и парламентских выборов», — сказал украинский лидер.

Он также добавил, что любая дезинформационная кампания «будет встречена резкой реакцией» украинских властей.

Ранее стало известно, что на Украине закроют телепрограмму, в эфире которой лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко планирует сорвать президентские выборы.