|
Порошенко заявил о готовности Украины к возможным провокациям на выборах
09 июля 2018, 21:54 • 50 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти страны готовы к любым провокациям, которые могут произойти во время выборов в 2019 году. Об этом сообщает УНН.
©Kay Nietfeld globallookpress.com
«В следующем году у нас будут собственные выборы. Но в этот раз мы будем готовы к любым провокациям, которые могут произойти во время президентских и парламентских выборов», — сказал украинский лидер.
Он также добавил, что любая дезинформационная кампания «будет встречена резкой реакцией» украинских властей.
Ранее стало известно, что на Украине закроют телепрограмму, в эфире которой лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко планирует сорвать президентские выборы.
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 июля 2018, 06:25
|
05 июля 2018, 07:39
|
03 июля 2018, 06:54
|
08 июля 2018, 00:39
|
08 июля 2018, 13:39
|
03 июля 2018, 15:12
|
04 июля 2018, 21:54