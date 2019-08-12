Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выезд «Спартака» на Кавказ закончился скандалом
«Критиковать хорошо, когда сам ручки не испачкал»: Никита Белых дал в тюрьме инт...
Полигон в Архангельской области. Что могло взорваться в Неноксе?
Негласный карт-бланш на купирование турецкой поддержки боевиков в Идлибе?
Главная / Украина

Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире

12 августа 2019, 16:09  •  93 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил о готовности пройти проверку на полиграфе в прямом эфире телеканала «Прямой».
 
РИА Новости
 

«Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на «Прямом» канале те вопросы (а у меня есть их перечень) я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на «Прямом» канале», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Ранее глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба не исключил, что следующий допрос Порошенко будет проводиться с использованием полиграфа.

12 августа Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР. 

Труба сообщил, что допрос экс-президента длился два часа.

После допроса неизвестные закидали Порошенко яйцами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
11 августа 2019, 14:09
«В первоочередном порядке»: почему в Верховной раде призвали сменить руководство «Нафтогаза»
11 августа 2019, 14:24
Молдова теряет население: отчёт о демографической ситуации
12 августа 2019, 12:54
В УПЦ сообщили о попытке радикалов захватить храм в Хмельницкой области
12 августа 2019, 14:24
СМИ: Порошенко после допроса попытались забросать яйцами
12 августа 2019, 16:09
Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире
11 августа 2019, 20:39
Клюева и Королёва завоевали золото ЧЕ в прыжках в воду с трамплина
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2019, 03:09
«Массовое помешательство»: как в деле о гибели американского миллиардера Эпштейна наш...
12 августа 2019, 06:39
"Ошибка" государства может каждого лишить квартиры - Пронько
12 августа 2019, 00:09
Погибшая в детсаду девочка жаловалась родителям на воспитателей
12 августа 2019, 00:09
Признаков переохлаждения нет: СК назвал причину смерти девочки в детсаду
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.