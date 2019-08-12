|
Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире
12 августа 2019, 16:09 • 93 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил о готовности пройти проверку на полиграфе в прямом эфире телеканала «Прямой».
РИА Новости
«Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на «Прямом» канале те вопросы (а у меня есть их перечень) я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на «Прямом» канале», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
Ранее глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба не исключил, что следующий допрос Порошенко будет проводиться с использованием полиграфа.
12 августа Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР.
Труба сообщил, что допрос экс-президента длился два часа.
После допроса неизвестные закидали Порошенко яйцами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2019, 18:24
|
08 августа 2019, 14:54
|
07 августа 2019, 12:54
|
06 августа 2019, 10:54
|
10 августа 2019, 05:54
|
06 августа 2019, 23:39
|
07 августа 2019, 06:24