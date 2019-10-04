Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко и Зеленский встретились в Житомире
Политолог оценил перевод русских школ на Украине на украинский язык в 2020 году
Пятеро погибших и трое раненых: что известно об аварийной посадке Ан-12 на Украи...
Генпрокуратуру возглавляет Луценко
Главная / Украина

Порошенко заявил о готовности представить план реализации «Минска»

04 октября 2019, 14:54  •  74 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов представить нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому план реализации Минских соглашений.
 
© Globallookpress.com
 

«В любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства», — написал политик в Facebook.

По его словам, это комплексный документ, с которым украинская сторона должна ехать на встречу в нормандском формате. 

Порошенко отметил, что карта устанавливает чёткую приоритетность шагов по безопасности перед политическими.

Он также одобрил обращение Зеленского, в котором тот отреагировал на протесты против формулы Штайнмайера.

Ранее Порошенко заявил, что, согласившись на формулу Штайнмайера, Киев добровольно отказался от выполнения минских договорённостей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
04 октября 2019, 11:39
Депутат Рады: позиция по статусу Донбасса будет согласована с Россией
03 октября 2019, 19:24
Рада отменила закон о химической кастрации педофилов
03 октября 2019, 22:39
Помощница Помпео прибыла в Киев
04 октября 2019, 14:54
Верховная рада назначила новый состав ЦИК
04 октября 2019, 13:09
В Киеве заявили, что будут согласовывать с Россией позицию по особому статусу Донбасса
04 октября 2019, 14:54
Пятеро погибших и трое раненых: что известно об аварийной посадке Ан-12 на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2019, 00:40
Сядут ли Украина и Донбасс за стол переговоров? Прямое включение из Страсбурга
04 октября 2019, 02:09
Путин прокомментировал заявления о развязывании Сталиным войны с Германией
04 октября 2019, 08:39
«Опасно для Киева»: Нидерланды изучат роль Украины в деле MH17
04 октября 2019, 02:09
Пушков прокомментировал новый отказ в визах США российским дипломатам
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2019, 05:09
Как Путин «помогает» олигархам. Вторая волна олигархов уходит в небытие
01 октября 2019, 20:24
Киев подписал «формулу Штайнмайера». Что теперь будет с Донбасом
30 сентября 2019, 07:09
У России есть чем топить американские авианосцы
29 сентября 2019, 17:54
«Учатся не бояться начальства»: врач кемеровской скорой рассказала о быте медиков после пожара в «Зимней вишне»
01 октября 2019, 05:54
Тупой польский генерал оценил российский спецназ (Руслан Осташко)
27 сентября 2019, 23:39
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
01 октября 2019, 12:24
Почему у России расплывчатая позиция по Донбассу?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.