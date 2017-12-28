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Порошенко заявил о готовности покупать газ в России, если он будет дешевым

28 декабря 2017, 19:54  •  248 • Украина

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможность возобновления закупок газа из России. Об этом он заявил, выступая в четверг в Одесской области.

"Если он (газ) будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный - тогда пожалуйста", - сказал Порошенко.

Он также выразил мнение, что газовый контракт между Украиной и Россией от 2009 года был подписан "преступным способом".

25 ноября 2015 года украинское правительство запретило государственной компании "Нафтогаз" импортировать газ из России.

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