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Порошенко заявил о готовности покупать газ в России, если он будет дешевым
28 декабря 2017, 19:54 • 248 • Украина
КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможность возобновления закупок газа из России. Об этом он заявил, выступая в четверг в Одесской области.
"Если он (газ) будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный - тогда пожалуйста", - сказал Порошенко.
Он также выразил мнение, что газовый контракт между Украиной и Россией от 2009 года был подписан "преступным способом".
25 ноября 2015 года украинское правительство запретило государственной компании "Нафтогаз" импортировать газ из России.
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