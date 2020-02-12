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Порошенко заявил о безальтернативности Минских соглашений
12 февраля 2020, 16:39 • 59 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о безальтернативности Минских соглашений.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договорённостей. Как оказалось, «голуби мира» прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Альтернативы «Минску» так и не предложили. И знаете почему? Потому что её нет и теперь, когда пространство для манёвра на Украине значительно шире», — указал он.
Вместе с этим он добавил, что не идеализирует Минские соглашения.
Ранее департамент информации и печати МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что за пять лет ни один из пунктов Минских соглашений до сих пор полностью не выполнен.
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