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Порошенко заявил, что ВСУ заняли восьмое место в рейтинге армий Европы

26 апреля 2018, 00:24  •  45 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что вооружённые силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
 
Reuters
 

«ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия — самая сильная на Европейском континенте среди вооружённых сил стран, не входящих в НАТО», — заявил он. 

Ранее Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.

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