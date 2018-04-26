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Порошенко заявил, что ВСУ заняли восьмое место в рейтинге армий Европы
26 апреля 2018, 00:24 • 45 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что вооружённые силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Reuters
«ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия — самая сильная на Европейском континенте среди вооружённых сил стран, не входящих в НАТО», — заявил он.
Ранее Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.
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