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Порошенко заявил, что в НАТО должны оценить «самопожертвование» Украины
30 июня 2018, 23:24 • 88 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в НАТО должны оценить «самопожертвование» и вклад его страны в мировую безопасность. Об этом глава государства написал в Facebook.
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
По его словам, Украина делает для региональной и мировой безопасности больше, чем многие другие партнёры по альянсу.
«И этот наш вклад, наше самопожертвование должны быть надлежащим образом оценены альянсом. В этом вопросе нет и не может быть узконациональных интересов», — отметил Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что в ближайшее время внесёт на рассмотрение в Верховную раду законопроект о поправках к Конституции Украины, касающихся членства в Евросоюзе и НАТО.
Также украинский президент отмечал, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.
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