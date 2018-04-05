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Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе

05 апреля 2018, 18:24  •  34 • Украина

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко пообещал в мае подписать указ о прекращении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и вместо нее начать Операцию объединенных сил (ООС) на неподконтрольных Киеву территориях.

"Дата будет в мае, так как мы переходим к новому формату защиты страны. Мы вводим новые меры. Мы это делаем, потому что видим резкий рост угрозы на востоке и порох нужно держать сухим", - сказал он на встрече с представителями региональных СМИ, отвечая на вопрос о точной дате окончания АТО.

Ранее в министерстве обороны страны сообщили, что недавно объявленная президентом Операция объединенных сил (ООС) будет проводиться в регионе параллельно с действующей АТО вплоть до указа главы государства об отмене последней.

Порошенко 6 марта объявил о замене формата АТО в Донбассе на операцию Объединенных сил и назначил командующим Сергея Наева. По словам президента, он поставил перед ним "задачу укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были "способны освободить оккупированные территории". При этом, как отмечал заместитель главы Службы безопасности (СБУ) Виктор Кононенко, "ничего, по сути, не изменилось", только СБУ передала руководство операцией военным.

Вместе с тем представитель генштаба Вооруженных Сил Украины Юрий Бобров заявлял ранее, что АТО и Операция объединенных сил - "разные вещи, и одно не исключает другого". "Более того, я уверен, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится операции объединенных сил, - сказал он. - АТО завершится тогда, когда последний участник незаконных формирований, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы".

Замена АТО на Операцию объединенных сил предусмотрена подписанным в конце 2017 года президентом Порошенко законом о реинтеграции Донбасса ("Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля за всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.

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