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08 марта 2019, 00:09  •  71 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у коррупции в стране нет политической «крыши».
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

«Коррупция есть. Речь идёт о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая «крыша». И я подчёркиваю, что не просто нет, а политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит о том, что никто от наказания за совершённое преступление, если оно доказано, не защитит», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Он заверил, что все украденные деньги будут возвращены в бюджет.

«В зубах принесут… Будет ответственность», — подчеркнул он.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об убытках вследствие махинаций в «Укроборонпроме».

США призвали Киев уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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