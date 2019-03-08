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08 марта 2019, 00:09 • 71 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у коррупции в стране нет политической «крыши».
Reuters © Valentyn Ogirenko
«Коррупция есть. Речь идёт о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая «крыша». И я подчёркиваю, что не просто нет, а политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит о том, что никто от наказания за совершённое преступление, если оно доказано, не защитит», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.
Он заверил, что все украденные деньги будут возвращены в бюджет.
«В зубах принесут… Будет ответственность», — подчеркнул он.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об убытках вследствие махинаций в «Укроборонпроме».
США призвали Киев уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
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