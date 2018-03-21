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Порошенко заявил, что целью Украины является вступление в НАТО в ближайшие 10 лет

21 марта 2018, 22:24  •  39 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в интервью изданию Hamburger Abendblatt заявил, что целью страны в ближайшее десятилетие является вступление в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба президентской администрации.
 
globallookpress.com © Barbara Loschan/ZUMAPRESS.com
 

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель — в следующем десятилетии стать членом альянса», — заявил он.

По его мнению, «вместе с Украиной НАТО станет сильнее и эффективнее, чем сегодня».

«Страны НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России», — добавил Порошенко.

Он отметил, что Украина намерена получить план действий для получения полного членства в НАТО до конца 2019 года.

Ранее Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий.

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