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Порошенко заявил, что транзит газа через Украину не является благотворительностью

08 марта 2018, 19:09  •  214 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что транзит газа через Украину не является благотворительной акцией «Газпрома».
 
Reuters
 

«Газпром» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража должен транзитировать газ через Украину. Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины — это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять», — цитирует его «Укринформ».

При этом он подчеркнул, что Украина будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать своё энергоснабжение. Европейский союз, по его мнению, должен поступать аналогичным способом.

Ранее Порошенко заявил, что Россию ждёт «разрушение», так как страна не выполняет решение Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» и якобы не следует международному праву.

Ведущий эксперт Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Inforeactor прокомментировал возможный новый иск украинской компании «Нафтогаз» к российскому «Газпрому».

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