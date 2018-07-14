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Порошенко заявил, что США поддерживают позицию Украины по «Северному потоку — 2»

14 июля 2018, 02:39  •  30 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко, говоря о своей встрече с главой США Дональдом Трампом в Брюсселе, заявил, что американская сторона поддерживает Украину в вопросе проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщили в пресс-службе украинского президента.
 
РИА Новости
 

«Безусловно, мы обсудили вопросы энергетической безопасности. И здесь зафиксировали абсолютную общность позиций и подходов. США поддерживают Украину в позициях относительно «Северного потока — 2», — сказал Порошенко.

По его словам, Вашингтон считает данный проект недопустимым — политическим и подрывающим «экономическую, энергетическую и глобальную безопасность Европы».

«И президент (Трамп. — RT) очень решительно высказался и в поддержку Украины, и в поддержку энергетической безопасности»,  — добавил он.

Он также сообщил, что обсудил с Трампом вопросы экономического сотрудничества.

Ранее Порошенко заявил, что на встрече с Трампом обсудил «Северный поток — 2». 

Сам Трамп назвал строительство газопровода ошибкой.

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