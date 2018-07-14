|
Порошенко заявил, что США поддерживают позицию Украины по «Северному потоку — 2»
14 июля 2018, 02:39 • 30 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко, говоря о своей встрече с главой США Дональдом Трампом в Брюсселе, заявил, что американская сторона поддерживает Украину в вопросе проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщили в пресс-службе украинского президента.
РИА Новости
«Безусловно, мы обсудили вопросы энергетической безопасности. И здесь зафиксировали абсолютную общность позиций и подходов. США поддерживают Украину в позициях относительно «Северного потока — 2», — сказал Порошенко.
По его словам, Вашингтон считает данный проект недопустимым — политическим и подрывающим «экономическую, энергетическую и глобальную безопасность Европы».
«И президент (Трамп. — RT) очень решительно высказался и в поддержку Украины, и в поддержку энергетической безопасности», — добавил он.
Он также сообщил, что обсудил с Трампом вопросы экономического сотрудничества.
Ранее Порошенко заявил, что на встрече с Трампом обсудил «Северный поток — 2».
Сам Трамп назвал строительство газопровода ошибкой.
Подпишитесь на нас
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 июля 2018, 11:39
|
07 июля 2018, 16:24
|
09 июля 2018, 09:09
|
13 июля 2018, 00:39
|
12 июля 2018, 15:09
|
08 июля 2018, 00:39
|
10 июля 2018, 19:48