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Порошенко заявил, что спас Украину от «агрессора»
20 сентября 2020, 11:30 • 52 • Украина
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в самые тяжелые для Украины времена он и его команда спасли страну от «агрессора». Об этом он заявил на выступлении в Тернополе, трансляцию которого опубликовал на своей странице в Facebook 19 сентября
По словам Порошенко, его команда не только смогла остановить «агрессора», но и заложила основы украинской государственности, такие как армия, язык и вера.
Он также добавил, что продолжит отстаивать курс Украины в НАТО и Евросоюз.
Ранее Порошенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за сокращение расходов на армию. По его словам, Зеленский увеличивает финансирование силовых органов, «которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов».
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