Порошенко заявил, что спас Украину от «агрессора»

По словам Порошенко, его команда не только смогла остановить «агрессора», но и заложила основы украинской государственности, такие как армия, язык и вера.Он также добавил, что продолжит отстаивать курс Украины в НАТО и Евросоюз.Ранее Порошенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за сокращение расходов на армию. По его словам, Зеленский увеличивает финансирование силовых органов, «которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов».