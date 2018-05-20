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Порошенко заявил, что создание автокефальной украинской церкви ослабит влияние России
20 мая 2018, 15:54 • 72 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предоставление украинской церкви автокефалии автоматически ослабит влияние России на внутренние дела в стране. Об этом информирует УНН.
globallookpress.com
По его словам, томос об автокефалии, предоставленный украинской церкви, завершит «утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении».
«Это усилит и нашу национальную безопасность, так как автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутриукраинские дела», — сказал он.
Ранее Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.
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