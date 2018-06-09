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Порошенко заявил, что «Северный поток-2» не повлияет на украинскую экономику

09 июня 2018, 12:09  •  83 • В России

Петр Алексеевич Порошенко и выходные - когда эти два понятия совпадают, то для Украины это, по сути, становится стихийным бедствием. А еще, скажем прямо, пятница перед выходными для занимающего пост президента Украины Порошенко явно не задалась.

Во-первых, МВФ договорился с Аргентиной о выдаче ей кредита в 50 млрд. долларов сроком на три года. Украина, как мы помним, чуть ли не в агонии бьется за несчастный миллиард очередного транша от МВФ еще с прошлого года, и все безрезультатно. Вполне возможно, что услышав об этом, Петр Алексеевич даже пожалел, что президентствует не в Аргентине.

Во-вторых в Швеции Стокгольмский арбитраж окончательно отклонил все исковые заявления бывших акционеров компании ЮКОС к России и постановил взыскать с них судебные издержки. Обычная практика, но что-то подозрительно запахло в «Нафтогазе» Украины и правительстве. И в последнем даже сказали, что нехорошо первым выписывать себе премии за перемогу над «Газпромом», когда перемога еще промежуточная, и задались вопросом, кто и из каких средств станет оплачивать судебные издержки, когда промежуточная перемога превратится в окончательную зраду.

Ну, а в-третьих, тихую пятничную сиесту Порошенко грубо и варварски, абсолютно не по-европейски нарушило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», которое выдала Швеция.

А ведь столько надежд было у Киева на Швецию по этому вопросу! И цвет флагов один (украинский как будто вырезали из шведского кусочком), и под Полтавой вместе бились против москалей, а вот поди ж ты! Кляты моска…, пардон, шведы.

Немудрено, что на встречу со студентами главного вуза Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Порошенко отправлялся мрачнее тучи. Правда, к моменту выступления уже вполне себе ободрился, оставив тайну прихода в хорошее настроения, как всегда, за семью печатями (кое-кто может намекнуть на внутренний карман пиджака, но мы не можем без достаточных оснований поддерживать эти инсинуации). И тут же дал бой и шведам, и москалям, да практически всей Европе, выступая перед студентами.

- Я считаю, что «Северный поток – 2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому, что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, - с ходу резанул Порошенко и, распаляясь с каждым словом, продолжил. - Потому что это абсолютно политикантский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины почти $3 млрд.

Затем передохнул и продолжил: «Чтобы вы понимали масштабы, это сумма, которая сейчас тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны».

- Почему Путин сомневается перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? – вопросил он притихшую от его буйства аудиторию, саркастически усмехнулся и ответил сам себе. - Потому что если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, Путин перестанет получать от Европы плату за газ, а эта сумма только в прошлом году была равна $30 млрд. И Россия без этих денег не проживет. А когда они переключатся в обход, этот безопастностный (он так сказал – прим. авт.) фактор перестанет работать. Именно поэтому это так важно.

Как говорили в одном старом и очень веселом фильме: «Белый, белый, совсем горячий».

Обилие логических нестыковок вкупе с только ему понятными неологизмами сделали свое дело. Петр Алексеевич опять стал посмешищем. Во-первых, он очень напомнил одного из своих предшественников, Виктора Ющенко, который не менее горячо уверял, что и первый «Северный поток» никогда не будет построен. Мол, России никто на это денег не даст, у нее самой, бедной и нищающей день ото дня, не хватит, технологиями необходимыми в России не владеют и т.д. Совсем недавно чуть ли не вся «патриотическая» Украина кричала то же самое по поводу Крымского моста. И что денег нет, и технологиями не владеют москали, и разворуют, и не устоит, и что все это съемки в павильонах «Мосфильма», а на самом деле ничего не строится, что это, в конце концов 3D-голограмма. Потом была сплошная двухнедельная, как минимум, дупаболь. Старые заклинания решили применить к новому объекту.

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Отдельная сказка про то, что «агрессию остановила газотранспортная сеть». Взятие ее под контроль для сохранения транзита газа в Европу не составило бы никакого труда. Может, Европа бы даже и вздохнула в душе с облегчением, что непредсказуемый транзитер заменен надежным партнером. Но вот эта труба России не нужна. Годика полтора помучаемся, а там и совсем не нужна будет. Ведь в нее для ремонта надо вложить больше, чем построить новый «СП-2». И Украина тоже не нужна. Вот скажите, зачем вам забирать к своему участку разваливающуюся халупу соседа, если к ней в придачу дается еще и его семья из –надцати великовозрастных оглоедов, требующих, чтобы их кормили-поили, обували-одевали и карманные деньги на горилку давали?

Конечно, Петр Алексеевич допустил одну существенную оговорку, и почему-то его не поправили. Не «его не будет», в смысле «Северного потока-2», а правильно: «Ее не будет». ЕЕ – это украинской экономики. тогда логика действительно безупречна – «Северный поток-2» действительно не повлияет на украинскую экономику, потому что ее не будет.

Но абсолютно умиляет логика «гаишника на дороге» в другом месте выступления: «Пытается забрать из Украины почти $3 млрд.». Они, понимаешь, лежат на Незалежной, а он пытается их оттуда взять. А вовсе не то, что в условиях отсутствия транзита за неоказанную услугу не надо будет платить Киеву эти 3 миллиарда.

Красавец Петя! Так и представляю его в капитанских погонах на выезде из коттеджного поселка, останавливающего шикарный «мерс» и получающего от бизнесмена в качестве откупного 100 баксов. День, второй, третий, тридцатый, пятидесятый. И вдруг пропал «мерс». Неделя, две, три. Наконец, появляется. Петро останавливает машину:

- И где же это вы были столько времени?

- Да вот, знаете, с семьей на Мальдивы ездил отдыхать.

Наливаясь злобой и даже побулькивая от возмущения:

- Что, за мои деньги?!

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