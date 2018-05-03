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Порошенко заявил, что поселит в своём доме некоторых гостей финала Лиги чемпионов
03 мая 2018, 20:54 • 61 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что разместит в своём доме некоторых гостей, приехавших в Киев на финал Лиги чемпионов.
Reuters
«На сегодняшний день нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности», — цитирует Порошенко телеканал NewsOne.
Украинский лидер в своём Twitter также отметил, что власти страны чрезвычайно серьёзно отнеслись к подготовке к финалу Лиги чемпионов.
«Я думаю, что это будет настоящее футбольное чудо, которое мы сможем увидеть в Киеве», — пояснил президент Украины.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» состоится 26 мая в Киеве.
Ранее сообщалось, что побывавших в Крыму российских журналистов могут не пустить на финал футбольной Лиги чемпионов.
Подробнее — в материале RT.
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