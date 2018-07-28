Порошенко заявил, что получение автокефалии завершит утверждение независимости Украины

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) томоса (указа) об автокефалии «завершит утверждение независимости» страны. Об этом сообщает «112 Украина».

«Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир», — заявил Порошенко.

По словам украинского лидера, томос «усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием».

Ранее Порошенко призвал бороться за получение автокефалии УПЦ КП, заявив, что это является одним из столпов Украины.

27 июля Порошенко получил послание от вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подтвердил намерение предоставить автокефалию УПЦ КП.