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Порошенко заявил, что получение автокефалии завершит утверждение независимости Украины
28 июля 2018, 14:24 • 85 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) томоса (указа) об автокефалии «завершит утверждение независимости» страны. Об этом сообщает «112 Украина».
© Global Look Press
«Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир», — заявил Порошенко.
По словам украинского лидера, томос «усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием».
Ранее Порошенко призвал бороться за получение автокефалии УПЦ КП, заявив, что это является одним из столпов Украины.
27 июля Порошенко получил послание от вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подтвердил намерение предоставить автокефалию УПЦ КП.
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