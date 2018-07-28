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Порошенко заявил, что получение автокефалии завершит утверждение независимости Украины

28 июля 2018, 14:24  •  85 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) томоса (указа) об автокефалии «завершит утверждение независимости» страны. Об этом сообщает «112 Украина».
 
© Global Look Press
 

«Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир», — заявил Порошенко.

По словам украинского лидера, томос «усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием».

Ранее Порошенко призвал бороться за получение автокефалии УПЦ КП, заявив, что это является одним из столпов Украины.

27 июля Порошенко получил послание от вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подтвердил намерение предоставить автокефалию УПЦ КП.

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