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Порошенко заявил, что над Ялтой будет развеваться флаг Украины
11 августа 2018, 13:09 • 155 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в День Ялты заявил, что уверен в том, что над городом будет развеваться украинский флаг. Об этом он написал в своём Twitter.
© Пресс-служба президента Украины
Он написал, что «волшебная Ялта» является «настоящей жемчужиной» Крыма. Также Порошенко заявил, что «Крым — настоящая жемчужина украинского государства».
«Уверен, что в Ялте и во всём Крыму будет развеваться сине-жёлтый флаг и зазвучит гордое: «Ще не вмерли України ні слава, ні воля (слова из украинского гимна. — RT)», — написал он.
В июле Порошенко заявил, что украинский флаг будет поднят во всех городах Донбасса.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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