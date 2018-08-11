Порошенко заявил, что над Ялтой будет развеваться флаг Украины

Президент Украины Пётр Порошенко в День Ялты заявил, что уверен в том, что над городом будет развеваться украинский флаг. Об этом он написал в своём Twitter.

Он написал, что «волшебная Ялта» является «настоящей жемчужиной» Крыма. Также Порошенко заявил, что «Крым — настоящая жемчужина украинского государства».

«Уверен, что в Ялте и во всём Крыму будет развеваться сине-жёлтый флаг и зазвучит гордое: «Ще не вмерли України ні слава, ні воля (слова из украинского гимна. — RT)», — написал он.

Чарівна Ялта – справжня перлина Криму. Як і Крим – справжня перлина Української Держави.



Впевнений, що у Ялті та по всьому Криму замайорить синьо-жовтий стяг та лунатиме горде «Ще не вмерли України ні слава, ні воля».#КримЦеУкраїна#CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/PEveFIpiu9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 августа 2018 г.

В июле Порошенко заявил, что украинский флаг будет поднят во всех городах Донбасса.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.