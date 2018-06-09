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Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят флаг Украины
09 июня 2018, 13:39 • 168 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что над Севастополем будет поднят украинский флаг.
globallookpress.com © Maxym Marusenko
«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн», — написал он в Twitter.
Как отмечается, Порошенко сопроводил запись в Twitter хештегом #КримЦеУкраїна.
Ранее Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.
1 июня стало известно, что с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 200 тыс. автомобилей.
Движение по мосту было открыто в 05:30 16 мая. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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