Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят флаг Украины

Президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что над Севастополем будет поднят украинский флаг.

«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн», — написал он в Twitter.

Как отмечается, Порошенко сопроводил запись в Twitter хештегом #КримЦеУкраїна.

Ранее Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.

1 июня стало известно, что с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 200 тыс. автомобилей.

Движение по мосту было открыто в 05:30 16 мая. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.