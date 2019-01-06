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Порошенко заявил, что на Украине будут уважать свободу вероисповедания

06 января 2019, 13:54  •  51 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил после церемонии вручения в Стамбуле томоса об автокефалии новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ), что на Украине будут уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина.
 
Reuters
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Я, как президент, гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина», — заявил Порошенко.

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал в беседе с RT о политических причинах подписания константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ.

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