Порошенко заявил, что на Украине будут уважать свободу вероисповедания

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил после церемонии вручения в Стамбуле томоса об автокефалии новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ), что на Украине будут уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина.

Reuters

Об этом сообщает телеканал «112 Украина». «Я, как президент, гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина», — заявил Порошенко. Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал в беседе с RT о политических причинах подписания константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ.