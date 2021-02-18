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Порошенко заявил, что к власти в стране пришёл «Антимайдан»

18 февраля 2021, 19:50  •  81 • Украина

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что к власти на Украине пришли реваншистские силы, известные как «Антимайдан».

Об этом бывший украинский президент заявил сегодня, провозглашая речь относительно событий, которые произошли в Киеве 18-22 февраля 2014 года и которые получили название финала так называемой «революции достоинства».

Обоснованием к выводу, что к власти на Украине пришел «Антимайдан», Порошенко назвал преследование экс-нардепа Татьяны Черновол и других добровольцев и волонтеров.

«И через 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и против которых покушались на жизнь», - заявил Порошенко, слова которого приводит его пресс-служба.

«Достаточно красноречив пример — это Татьяна Чорновол, которая пережила покушение, выжила во время событий на Майдане, когда на нас наступали. Ее сегодня обвиняют, и эта власть пытается ее упрятать за решетку. И многих других волонтеров, добровольцев, защищали и защищают наше государство, нашу честь и наше достоинство», — возмутился пятый президент.

«Почему так случилось? Потому что сейчас вернулся к власти Антимайдан. Когда люди Януковича и его соратника Портнова сегодня вошли во властные кабинеты», - пояснил Порошенко.

«Как они туда попали? Как они получили контроль над правоохранительной и судейской системой?», - задался он вопросом, на который сразу же представил «ответ».

Попали они туда «усилиями Зеленского», - заявил Порошенко.

«Каким образом разрушается дело Майдана, когда по требованию Путина и указанием Зеленского из-под стражи освобождаются убийцы, сотрудники "Беркута" и отдаются Путину для того, чтобы разрушить дела Майдана? Это позиция нынешней власти», — заявил Порошенко.

Также он поклялся на «святом месте», что он вместе с соратниками и единомышленниками «точно победит».

«Мы способны защитить наше движение вперед, в Европу, в Европейский Союз в НАТО. Наше движение вперед по пути ценностей, который начала Революция Достоинства. И мы точно победим. Сегодня на этом святом месте мы это утверждаем», — резюмировал пятый президент Украины.

Напомним, сегодня на Украине проходят «мемориальные мероприятия» в память о погибших «революционерах достоинства». Вместе с семьями «героев Небесной сотни» их память почтил и Порошенко вместе с супругой, и другими соучастниками «революции достоинства».

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