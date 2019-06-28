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Порошенко заявил, что Европа начинает признавать Крым российским

28 июня 2019, 07:39  •  163 • Политика
Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
О том, что Москва сделала первый шаг для признания Крыма российским в Европе, потому что добилась восстановления полномочий ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. Свою позицию он изложил на официальной странице в Facebook.
По его словам, это стало "не только снижением санкционного давления".
"Возвращение Российской Федерации в ПАСЕ — первый шаг для того, чтобы российские жители начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса", — отметил Порошенко.
По его словам, Киев, несмотря на все трудности, старательно добивался того, чтобы санкции против России были продлены и дальше. Порошенко надеется, что уже на следующей сессии Ассамблеи украинские делегаты смогут принять меры, чтобы "не допустить распространения раковой опухоли".
Напомним, российскую делегацию в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и законного воссоединения Крыма с Россией. Три года назад Ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ Москва заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий делегации из-за сохраняющегося в Страсбурге недружелюбного настроя. В минувшую среду в ПАСЕ приняли резолюцию, в которой в полном объеме подтверждаются полномочия российской делегации.

Порошенко пугал "планами Путина по уничтожению Украины"

Ранее Порошенко делал другое громкое заявление – о роли "героев Украины" в "разрушении планов Путина". Все эти фантазии исключительно в голове Порошенко, и связаны они с "созданием Новороссии, Малороссии". К ним же Порошенко относит "планы уничтожить страну".
Как отметил в своем сообщении на странице в Instagram Порошенко, они, герои Украины, "стеной встали, чтобы сохранить наш суверенитет и остановить врага на Донбассе". По версии Порошенко, они его не просто планировали остановить, но и остановили. А если бы этого не случилось, "неизвестно, где бы он был - в Киеве или во Львове".
В завершение Порошенко обещал продолжение политической карьеры. Сказал, что не собирается сдаваться и победит, поскольку "с ним Украина".

"Козни России" приведут к хаосу и концу Незалежной?

Но не только Порошенко говорил про "российские злые дела", которые могут привести к краху Украины. Так, публицист Виталий Портников предрек Украине провал, который приведет ее к окончательному концу. Уже сейчас некие злопыхатели "специально ищут болевые точки", уверен он. Злопыхатели, конечно, якобы русские, по его мнению.
Он уверен, что страну ждет погружение в хаос, впрочем, не только стараниями "агрессивной России".
"В случае нарастания в стране взаимных противоречий и претензий, когда общество раздроблено на мелкие непримиримые идеологические группы, страны Запада могут заметить, что "Украины как государства не существует", - цитируют его Дни.ру.
Портников напомнил, что именно судом было отменено решение бывшего президента Украины Петра Порошенко о переименовании двух улиц в Киеве в честь Бандеры и Шухевича.
"Дело в том, что специально выискиваются болевые точки, - отмечает публицист. - И они могут расколоть украинское общество и радикализировать настроения".

Работа мечты? Виртуальный постпред в Крыму

Впрочем, пока политологи старательно расписывают "ужасные козни соседа", а политики все еще волнуются из-за того, "чей же Крым?", новый президент Украины Владимир Зеленский продолжает "традиции" и отвергает идею законного присоединения полуострова к России.
Это стало очевидным после того, как он назначил нового постпреда в Крыму. По сути - несуществующая должность для несуществующей работы.
Поскольку Крым уже 5 лет, как не входит в состав Украины, пользователей соцсетей взволновал вопрос о том, чем занимается виртуальный постпред.
"Наверное, будет время от времени появляться на границе и орать "'Крим цэ Украина!". Работа мечты", - пишет в Twitter "Голос Мордора".
"Ха, что вы понимаете в работе мечты - есть целая "прокуратура Крыма в изгнании", есть "МВД Крыма в изгнании"... [Много] чиновников в Киеве получает зарплаты за то, что панует в Крыму (типа, на самом деле нет). Даже на границу ездить не надо", - добавляет Elliott Spencer‏ @tehn0mad.
Стоит отметить, что пост виртуального постпреда получил некий Антон Кориневич. В приказе о назначении утверждается, что раньше он работал заместителем директора по научно-педагогической работе в киевском вузе.

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