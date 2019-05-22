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Порошенко заявил, что дело против него является попыткой снять ответственность с России

22 мая 2019, 19:24  •  63 • Украина

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой переложить ответственность с России на него.

"Это попытка снять ответственность с РФ, - сказал он в комментарии украинским каналам. - Сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины. Я готов отвечать за это".

Кроме того, Порошенко отметил, что готов нести ответственность за другие открытые против него дела. "Мы сегодня имеем твердую позицию, я могу четко сказать, что украинцы являются единой сильной нацией, украинцы никогда не смирятся с тем, что кто-то будет пытаться развернуть наш [украинский] путь в Европу, в НАТО, и я сегодня должен огласить, что уровень поддержки европейской интеграции очень высокий", - добавил он.

Государственное бюро расследований Украины 21 мая возбудило уголовное дело и начало расследование в отношении Порошенко по факту возможной государственной измены в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В новость были внесены изменения (18:44 мск) - добавлена информация по тексту.

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