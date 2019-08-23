Порошенко защищает активы, Вакарчуку устроили смотрины: Аналитик о подковёрной борьбе в Раде

Бывший президент Украины Пётр Порошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук планируют войти в состав комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Ситуацию РИА ФАН прокомментировал главред издания Politrussia.ru Руслан Осташко.

По мнению аналитика, в основе политики Киева на мировой арене лежат деньги. Именно поэтому Порошенко и Вакарчук пытаются установить контроль над профильным комитетом, который им позволит напрямую контактировать со спонсорами.

На это наслаиваются и другие планы. В отношении Петра Порошенко возбуждено больше десятка уголовных дел, что вынуждает его искать новые методы защиты своих активов.

Осташко добавил, что все понимают простую истину: на Украине Запад ввёл внешнее управление. Прекрасно осознают реальность и сами украинские политики, которые не видят смысла говорить с народом.

"Порошенко... открыто признаёт, что решение вопросов Украины находится не внутри страны, а на внешнем периметре с западными политиками. Такому признанию можно поаплодировать, только о нём нужно было говорить изначально", - отметил эксперт.

Что касается музыканта Святослава Вакарчука, то тот позиционирует себя в качестве молодого политика, на которого Запад может сделать ставку. Поэтому новоиспечённому парламентарию нужно проявить себя и поучаствовать в смотринах.