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Порошенко защищает активы, Вакарчуку устроили смотрины: Аналитик о подковёрной борьбе в Раде

23 августа 2019, 02:39  •  75 • Политика
Политический аналитик Руслан Осташко объяснил смысл подковёрной борьбы, которая разворачивается сейчас вокруг комитетов обновлённой Верховной рады. По мнению эксперта, Пётр Порошенко пытается защитить свои активы, а Святослав Вакарчук участвует в своеобразных смотринах. Однако оба политика заинтересованы в помощи спонсоров с Запада.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук планируют войти в состав комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Ситуацию РИА ФАН прокомментировал главред издания Politrussia.ru Руслан Осташко.
По мнению аналитика, в основе политики Киева на мировой арене лежат деньги. Именно поэтому Порошенко и Вакарчук пытаются установить контроль над профильным комитетом, который им позволит напрямую контактировать со спонсорами.
На это наслаиваются и другие планы. В отношении Петра Порошенко возбуждено больше десятка уголовных дел, что вынуждает его искать новые методы защиты своих активов.
Осташко добавил, что все понимают простую истину: на Украине Запад ввёл внешнее управление. Прекрасно осознают реальность и сами украинские политики, которые не видят смысла говорить с народом.
"Порошенко... открыто признаёт, что решение вопросов Украины находится не внутри страны, а на внешнем периметре с западными политиками. Такому признанию можно поаплодировать, только о нём нужно было говорить изначально", - отметил эксперт.
Что касается музыканта Святослава Вакарчука, то тот позиционирует себя в качестве молодого политика, на которого Запад может сделать ставку. Поэтому новоиспечённому парламентарию нужно проявить себя и поучаствовать в смотринах.

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