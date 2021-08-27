Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разо...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / Политика

Порошенко заподозрили в инсценировке нападения с зеленкой

27 августа 2021, 15:45  •  105 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Показания соратников политика сильно расходятся
Неприятный инцидент в День независимости Украины, когда экс-президента Петра Порошенко на празднике облили зеленкой, мог быть инсценирован самим политиком, чтобы привлечь к себе внимание. К такому выводу склоняются украинские эксперты, анализируя все поступающие новые данные.
Так, соратник Порошенко по партии "Евросолидарность" Александр Погребиский рассказал в "Фейсбуке", что нападавшего Илью Пустовгара долго держали в Печерском управлении полиции Киева – по крайней мере, он был там еще в час ночи 25 августа. А в 6 утра оказался уже в реанимации районной больницы с "алкогольной интоксикацией", сообщил депутат, добавив, что ему интересно узнать, "что делали полицейские с господином Ильей все это время".
"Погребиський, видимо, намекает, что Пустовгара хотели спрятать. Ведь Порошенко заявил, что его облили зеленкой по приказу Зеленского",
– отмечают авторы телеграм-канала Klymenko Time. Они указывают на явную нестыковку в показаниях соратников Порошенко, ведь ранее адвокат экс-президента Игорь Головань жаловался, что нападавшего отпустили из отделения полиции спустя три часа после происшествия безо всяких последствий.
"История с нападением остается мутной. И версия про инсценировку от самого Порошенко – вполне реалистичной",
– отмечают аналитики. Сомнений в том, что на экс-президента реально напали, добавляет и тот факт, что рядом с Порошенко на мероприятии находилась и его жена Марина. Однако когда облитый зеленкой политик попросил у полицейских отвезти его в безопасное место, он не позаботился о супруге: на видеокадрах видно, что он уезжает в патрульной машине один, а жена остается на улице с охранницей.
Сам пострадавший обвинил во всем действующего президента Незалежной Владимира Зеленского, но предупредил, что "настоящего патриота зеленой соплей не остановить". В Офисе на Банковской допустили, что Порошенко страдает серьезным недугом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать"
27 августа 2021, 08:25
МИД Украины снова публично оконфузился с самолётом в Кабуле. На этот раз с русским
27 августа 2021, 04:45
Финский политолог: Запад перестал считать Украину своей колонией
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в то...
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предуп...
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
24 августа 2021, 18:05
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.