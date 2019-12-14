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Порошенко записали в злостные прогульщики: Экс-президента Украины могут лишить компенсации расходов

14 декабря 2019, 00:39  •  48 • Политика
Экс-президента Украины Петра Порошенко могут лишить компенсации депутатских расходов за постоянные прогулы заседаний Рады.
Экс-президента Украины Петра Порошенко могут лишить выплат из-за систематических прогулов заседаний Рады. С инициативой выступил регламентный комитет парламента.
Речь идёт о депутатах, которые пропустили в ноябре 2019 года 30% заседаний. Среди злостных прогульщиков оказались также председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, парламентарии от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и внефракционные нардепы. Всего наказать могут 80 человек.
Согласно действующему законодательству, государством на ежемесячной основе возмещаются расходы, связанные с выполнением полномочий. В среднем депутат получает 1,2-1,6 тысячи долларов. В случае прогулов человек не сможет рассчитывать на выплату компенсации.

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