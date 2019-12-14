Порошенко записали в злостные прогульщики: Экс-президента Украины могут лишить компенсации расходов

Экс-президента Украины Петра Порошенко могут лишить выплат из-за систематических прогулов заседаний Рады. С инициативой выступил регламентный комитет парламента.

Речь идёт о депутатах, которые пропустили в ноябре 2019 года 30% заседаний. Среди злостных прогульщиков оказались также председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, парламентарии от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и внефракционные нардепы. Всего наказать могут 80 человек.

Согласно действующему законодательству, государством на ежемесячной основе возмещаются расходы, связанные с выполнением полномочий. В среднем депутат получает 1,2-1,6 тысячи долларов. В случае прогулов человек не сможет рассчитывать на выплату компенсации.