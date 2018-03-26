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Порошенко записал украинских националистов в Закарпатье в агенты ФСБ

26 марта 2018, 16:24  •  199 • Политика
По словам украинского лидера, российские спецслужбы пытаются таким образом создавать Киеву проблемы с западными партнерами.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Закарпатье является объектом атаки российских спецслужб, которые якобы стремятся таким образом усложнить отношения Украины с ее западными партнерами.
По его словам, об этом свидетельствует целый ряд событий последнего времени. Борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенной, сильной и независимой, демократической и европейской стране идет по всей ее территории, подчеркнул Порошенко.
Президент Украины заявил, что в то время как на фронте легко узнать врага "или по колорадской ленте, или по российскому триколору", в тылу внутри Украины враг "камуфлируется и мимикрирует", притворяясь украинскими националистами.
"Он использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые производят впечатление на первый взгляд вполне проукраинских. Слова из уст вырываются будто патриотические, а на лбу не написано, что они иногда не стесняются деньги брать даже из Москвы!" - заявил президент Украины, тем самым заклеймив всех украинских националистов как агентов российских спецслужб.

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