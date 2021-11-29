Порошенко: Запад нам поможет, но воевать с Россией мы будем сами • 161 • Украина

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Запад готов серьёзно помогать Украине, однако, при всём при этом, воевать с Россией Украина будет сама.



Об этом он заявил под впечатлением пребывания в Галифаксе на Международной конференции по безопасности.



Порошенко очень польстило, что там была представлена «мощная делегация из США» в виде не только членов Конгресса США, но и руководителей американских вооруженных сил.



Он уточнил, что в Галифакс съехались 8 четырехзвездочных генералов, начиная от командира United States special operations forces (американский спецназ), United States Air Force, командующего United States Coast Guard (береговой охраны) и завершая Национальной гвардией.



Все они выражали готовность помочь Украине, уверил Порошенко в интервью для своего телеканала «Прямой».



«Это было высшее руководство вооруженных сил США. У нас была возможность подробно пообщаться с ними. И главная позиция вместе с конгрессменами и сенаторами: чем помочь?», – сообщил Порошенко.



Порошенко сообщил, что у него есть «детальный план», который он представил в Галифаксе.



«(План) - в чем именно Украина нуждается. Для того чтобы это сделать в ответ на многочисленные запросы, потому что Запад готов нам помочь. Запад готов быть вместе с нами», – добавил Порошенко.



Причем помочь не так, как некоторые считают, что они направят своих солдат, которые должны воевать вместе с украинцами.



«Мы можем воевать сами. Мы создали армию, и я горжусь этим. Но повысить эффективность отпора российской агрессии – мы это можем сделать в очень короткий срок», – подчеркнул Порошенко.



Он сообщил, что на сегодняшний день Украина «точно должна получить из США» следующие перечень военного назначения.



«Начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии, и завершая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot – и завершая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские Вооруженные Силы», – перечисляет Порошенко.



«Мы резко можем увеличить объем военной помощи, и это не только США, но и Великобритания, Франция, другие страны НАТО, уже заявившие об этом», – добавил пятый президент Украины.



Он отметил – для того чтобы «остановить Путина», необходимо резко поднять цену, которую он заплатит за вторжение в Украину.



«Я подчеркиваю – это единственный способ остановить Путина», - заявил Порошенко.



Отметим, что даже при солидной помощи зарубежных держав Украине воевать с Россией для этой страны будет самоубийством, поскольку и при наличии этого фактора у Москвы будет сохраняться колоссальное военное превосходство. Более того, оно будет сохраняться даже в случае, если бы за Украину вступились страны НАТО непосредственно. Однако они вступаться не спешат, очевидно, превосходно это осознавая, о чем на днях вновь заявил генсек блока Йенс Столтенберг. Остается только сожалеть, что это упорно не понимает Украина, давно испытывающая терпение Москвы взываниями об агрессии.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Запад готов серьёзно помогать Украине, однако, при всём при этом, воевать с Россией Украина будет сама.Об этом он заявил под впечатлением пребывания в Галифаксе на Международной конференции по безопасности.Порошенко очень польстило, что там была представлена «мощная делегация из США» в виде не только членов Конгресса США, но и руководителей американских вооруженных сил.Он уточнил, что в Галифакс съехались 8 четырехзвездочных генералов, начиная от командира United States special operations forces (американский спецназ), United States Air Force, командующего United States Coast Guard (береговой охраны) и завершая Национальной гвардией.Все они выражали готовность помочь Украине, уверил Порошенко в интервью для своего телеканала «Прямой».«Это было высшее руководство вооруженных сил США. У нас была возможность подробно пообщаться с ними. И главная позиция вместе с конгрессменами и сенаторами: чем помочь?», – сообщил Порошенко.Порошенко сообщил, что у него есть «детальный план», который он представил в Галифаксе.«(План) - в чем именно Украина нуждается. Для того чтобы это сделать в ответ на многочисленные запросы, потому что Запад готов нам помочь. Запад готов быть вместе с нами», – добавил Порошенко.Причем помочь не так, как некоторые считают, что они направят своих солдат, которые должны воевать вместе с украинцами.«Мы можем воевать сами. Мы создали армию, и я горжусь этим. Но повысить эффективность отпора российской агрессии – мы это можем сделать в очень короткий срок», – подчеркнул Порошенко.Он сообщил, что на сегодняшний день Украина «точно должна получить из США» следующие перечень военного назначения.«Начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии, и завершая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot – и завершая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские Вооруженные Силы», – перечисляет Порошенко.«Мы резко можем увеличить объем военной помощи, и это не только США, но и Великобритания, Франция, другие страны НАТО, уже заявившие об этом», – добавил пятый президент Украины.Он отметил – для того чтобы «остановить Путина», необходимо резко поднять цену, которую он заплатит за вторжение в Украину.«Я подчеркиваю – это единственный способ остановить Путина», - заявил Порошенко.Отметим, что даже при солидной помощи зарубежных держав Украине воевать с Россией для этой страны будет самоубийством, поскольку и при наличии этого фактора у Москвы будет сохраняться колоссальное военное превосходство. Более того, оно будет сохраняться даже в случае, если бы за Украину вступились страны НАТО непосредственно. Однако они вступаться не спешат, очевидно, превосходно это осознавая, о чем на днях вновь заявил генсек блока Йенс Столтенберг. Остается только сожалеть, что это упорно не понимает Украина, давно испытывающая терпение Москвы взываниями об агрессии. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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