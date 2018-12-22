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Порошенко: закон о переименовании УПЦ МП облегчит выбор между церквями

22 декабря 2018, 19:39  •  33 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко предположил, что закон о переименовании канонической УПЦ облегчит жителям страны выбор между церквями.
 
Reuters
 

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По мнению Порошенко, изменения, которые вводит указанный закон, создают условия для реализации украинцами своего конституционного права свободного вероисповедания.

«Изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать... то ли к новой автокефальной православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи с РПЦ и зависимости от неё», — говорится в тексте.

По мнению украинского лидера, выбор сделать легче, когда «все вещи названы своими именами».

Ранее Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви. 

Подробнее о ситуации вокруг УПЦ МП — в материале RT.

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