|
Порошенко закатил банкет с салютом в день траура по погибшим в крушении Ан-26
28 сентября 2020, 14:45 • 127 • Украина
В субботу, 26 сентября, когда на Украине был объявлен всеобщий траур по погибшим в крушении военного самолёта Ан-26 в Харьковской области, бывший президент Петро Порошенко в элитном столичном ресторане на широкую ногу отпраздновал свой юбилей.
Шикарный салют в честь 55-летия Порошенко наблюдали жители нескольких районов Киева.
На цинизм экс-гаранта (ныне нардепа от партии «Евросолидарность») обратили внимание украинские СМИ и неравнодушные граждане страны.
«Несмотря на то, что 26 сентября было объявлено днем траура по погибшим курсантам и офицерам Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба, бывший президент громко и весело праздновал свой день рождения», — написало одно из украинских изданий.
Нашлись и те, кто не постеснялся выразить своё презрение на странице экс-президента в соцсети. Как отметила Александра Мазур, ещё утром Порошенко публиковал пост о трауре и сострадании, а уже вечером у него были «музыка, алкоголь и салют».
«С днём рождения, Петр Алексеевич. Позор Вам. Каждый раз, когда нам кажется, что вы уже показали себя во всей красе, вам удаётся упасть ещё ниже в глазах украинцев», — обратилась Мазур к бывшему президенту.
В ресторане Not Only Fish, где проходило торжество, для обычных посетителей были закрыты ВИП-зоны, как уточнялось, из-за «спецобслуживания чиновника». Однако присутствие в заведении экс-президента тщательно скрывалось.
Впрочем, догадки любопытных посетителей и прохожих подтвердил появившийся начальник охраны Порошенко Юрий Федоров, который в наглой форме пообщался с посетителями заведения. После он приказал охране ресторана максимально жёстко пресекать попытки окружающих задать вопросы о присутствии Порошенко.
Украинские СМИ отмечают, что финал празднования был ознаменован впечатляющим салютом, который был виден во многих районах Киева.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2020, 04:25
|
25 сентября 2020, 05:10
|
26 сентября 2020, 13:15
|
23 сентября 2020, 00:00
|
26 сентября 2020, 16:55
|
22 сентября 2020, 18:30
|
26 сентября 2020, 04:05