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Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР

12 августа 2019, 12:54  •  139 • Украина
Неизвестные закидали экс-президента Украины Петра Порошенко яйцами после его допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что бывшего украинского лидера стали закидывать яйцам, когда он вышел из здания ГБР. Некоторые «снаряды» попали в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских.

Ранее Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР. Как указывали СМИ следователи ведомства допросили его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

В конце июля глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ведомства.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.

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