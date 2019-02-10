Порошенко заблаговременно обвинил Россию во "вмешательстве" в выборы на Украине

Петр Порошенко обвинил Россию в намерении "вмешаться" в предстоящие президентские выборы на Украине. Он заявил, что Москва планирует использовать на Украине те же "технологии", которые она уже якобы имела возможность опробовать в США, Франции и на референдуме по Brexit в Великобритании.

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Наряду с действующим главой государства кандидатами на них выдвинулось более 30 человек.

Украинский народ, настоял Порошенко, не допустит подобного "российского вмешательства". Он назвал президента Виктора Януковича, руководившего Украиной в 2010-2014 годах, "российским агентом".

Более, заявил Порошенко, украинцы такого национального лидера не примут.

"Россия пытается вмешиваться в наши выборы, как в США, Франции, Германии, референдумах в Великобритании и Нидерландах. Теперь они эти технологии планируют задействовать на Украине. Но украинцы больше не позволят, чтобы в офисе президента сидел закрепленный на крючок российский агент, как в 2010-2014 годах", - написал Петр Порошенко в Twitter.