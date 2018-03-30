|
Порошенко: за время боевых действий в Донбассе пострадали 13 тысяч военных ВСУ
30 марта 2018, 14:24 • 60 • Украина
За время боевых действий в Донбассе ранения получили 13 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко.
Пётр Порошенко © Genya SAVILOV / AFP
«Более 13 тыс. украинских военных ранены в этой страшной войне», — приводит его заявление «112 Украина».
По словам Порошенко, они нуждаются в медицинской помощи и внимании общества.
«Главное, что они требуют, — психологической помощи», — отметил украинский лидер.
Ранее главный военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 марта 2018, 00:09
|
27 марта 2018, 08:39
|
26 марта 2018, 17:54
|
28 марта 2018, 18:39
|
28 марта 2018, 02:40
|
29 марта 2018, 18:54
|
26 марта 2018, 09:54