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Порошенко: за время боевых действий в Донбассе пострадали 13 тысяч военных ВСУ

30 марта 2018, 14:24  •  60 • Украина
За время боевых действий в Донбассе ранения получили 13 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко.
 
Пётр Порошенко © Genya SAVILOV / AFP
 

«Более 13 тыс. украинских военных ранены в этой страшной войне», — приводит его заявление «112 Украина». 

По словам Порошенко, они нуждаются в медицинской помощи и внимании общества. 

«Главное, что они требуют, — психологической помощи», — отметил украинский лидер. 

Ранее главный военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ.

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