|
Порошенко язвительно высказался о поездке Зеленского к Байдену
05 сентября 2021, 18:50 • 195 • Политика
Президент Украины не добился успеха, заявил его предшественник
Бывший глава Незалежной Петр Порошенко оценил визит нынешнего лидера Владимира Зеленского в Штаты. Высказался он весьма язвительно.
"Результаты визита свидетельствуют о том, что результатов нет", – его слова приводятся на сайте партии "Европейская солидарность".
Порошенко считает, что поездка Зеленского была безуспешной. Так, ничего сверхъестественного в возрождении комиссии стратегического партнерства нет, указал он, напомнив, что стоял у истоков ее деятельности. Относительно вступления в НАТО президент Незалежной также ничего не добился – план действий украинская сторона не получила.
Не удалось добиться и новых санкций против России, сокрушается Порошенко. Вопрос об этом даже не поднимался, подчеркнул "шоколадный король" и назвал случившееся ошибкой.
"Мы ничего не получили", – резюмировал он.
Напомним, переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом прошли 1 сентября. В Америке главе Незалежной вручили памятный подарок – книгу о травмах мозга. Презент вызвал волну насмешек в соцсетях.
Подпишитесь на нас
195
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 сентября 2021, 04:40
|
30 августа 2021, 00:35
|
04 сентября 2021, 08:00
|
03 сентября 2021, 07:15
|
01 сентября 2021, 23:10
|
01 сентября 2021, 00:15
|
04 сентября 2021, 19:55