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Порошенко язвительно высказался о поездке Зеленского к Байдену

05 сентября 2021, 18:50  •  195 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: NASA/www.globallookpress.com
Президент Украины не добился успеха, заявил его предшественник
Бывший глава Незалежной Петр Порошенко оценил визит нынешнего лидера Владимира Зеленского в Штаты. Высказался он весьма язвительно.
"Результаты визита свидетельствуют о том, что результатов нет", – его слова приводятся на сайте партии "Европейская солидарность".
Порошенко считает, что поездка Зеленского была безуспешной. Так, ничего сверхъестественного в возрождении комиссии стратегического партнерства нет, указал он, напомнив, что стоял у истоков ее деятельности. Относительно вступления в НАТО президент Незалежной также ничего не добился – план действий украинская сторона не получила.
Не удалось добиться и новых санкций против России, сокрушается Порошенко. Вопрос об этом даже не поднимался, подчеркнул "шоколадный король" и назвал случившееся ошибкой.
"Мы ничего не получили", – резюмировал он.
Напомним, переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом прошли 1 сентября. В Америке главе Незалежной вручили памятный подарок – книгу о травмах мозга. Презент вызвал волну насмешек в соцсетях.

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