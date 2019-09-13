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Порошенко явился на допрос в ГБР
13 сентября 2019, 11:54 • 73 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
© Globallookpress.com
«Порошенко пришёл сегодня», — приводит агентство «Украинские новости» сообщение.
При этом не уточняется, по какому делу проводится допрос.
10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
Как указывали в ведомстве, Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается бюро.
Глава ведомства Роман Труба подчёркивал, что Порошенко «уходит от допросов с использованием сомнительных причин».
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