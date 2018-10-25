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«Порошенко, я, я, зер гуд?»: Соловьев осадил Ковтуна, в пивном баре узнавшего «новости геополитики»

25 октября 2018, 14:09  •  155 • Политика
Украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире политического ток-шоу с Владимиром Соловьевым под хохот гостей рассказал, что думают немцы о России.
Украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» продемонстрировал свое языковое невежество, рассказывая, как пивном баре на английском объяснялся с немцами по вопросам геополитики. Под хохот гостей в студии политического ток-шоу эксперт с Незалежной заявил, что «никаких союзников в Европе у России нет».
«Я общался с немцами, и хочу сообщить вам их настроения. Они крайне негативно относятся к России и Путину. И никаких союзников в Европе у России нет, - распалился Ковтун в эфире передачи. - И вот этот весь треп хотелось бы, чтоб они пошли туда, где я сидел в баре Old Brauhaus и пил пиво. И там они бы послушали настоящих немцев, что они думают».
А потом, за кадром, признался Соловьеву, что на самом деле говорили собеседники в баре.
- А как же они объяснили-то такие сложности? - поинтересовался Соловьев, - Они говорили: «Порошенко, я, я, зер гуд?».
- Нет. У них только «nine interests» и все, - скромно ответил украинский политолог, который ранее признался, что немецкого языка не знает.
- Это по-английски обозначает «девять интересов», - осадив Ковтуна, дословно перевел прозвучавшую фразу телеведущий.
#соловьевlive Ковтун и иностранные язык pic.twitter.com/WaNC0Tota1
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 25 октября 2018 г.

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