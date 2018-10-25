«Порошенко, я, я, зер гуд?»: Соловьев осадил Ковтуна, в пивном баре узнавшего «новости геополитики»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире политического ток-шоу с Владимиром Соловьевым под хохот гостей рассказал, что думают немцы о России.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» продемонстрировал свое языковое невежество, рассказывая, как пивном баре на английском объяснялся с немцами по вопросам геополитики. Под хохот гостей в студии политического ток-шоу эксперт с Незалежной заявил, что «никаких союзников в Европе у России нет».

«Я общался с немцами, и хочу сообщить вам их настроения. Они крайне негативно относятся к России и Путину. И никаких союзников в Европе у России нет, - распалился Ковтун в эфире передачи. - И вот этот весь треп хотелось бы, чтоб они пошли туда, где я сидел в баре Old Brauhaus и пил пиво. И там они бы послушали настоящих немцев, что они думают».

А потом, за кадром, признался Соловьеву, что на самом деле говорили собеседники в баре.

- А как же они объяснили-то такие сложности? - поинтересовался Соловьев, - Они говорили: «Порошенко, я, я, зер гуд?».

- Нет. У них только «nine interests» и все, - скромно ответил украинский политолог, который ранее признался, что немецкого языка не знает.

- Это по-английски обозначает «девять интересов», - осадив Ковтуна, дословно перевел прозвучавшую фразу телеведущий.