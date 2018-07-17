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«Порошенко взялся за старое»: почему президент Украины обвинил Россию в подготовке нападения на Мариуполь

17 июля 2018, 02:09  •  67 • Украина
Москва намерена лишить Киев доступа к акватории Азовского моря и добиться обострения ситуации в регионе. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в ходе совместных с США военно-морских учений «Морской бриз — 2018». По его словам, Россия наращивает военную группировку и даже готова пойти на крайние меры — атаковать Мариуполь. В Госдуме такие утверждения назвали очередными провокациями украинского политика и его желанием изменить информационный фон, в котором преобладают новости об успешно проведённом ЧМ и готовности Владимира Путина и Дональда Трампа к сотрудничеству.
 
Президент Украины Пётр Порошенко © Valentyn Ogirenko Reuters
 

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Одессе, заявил о якобы возросшей агрессии в регионе со стороны России. По его словам, Москва наращивает военную группировку как в Крыму, так и на Азовском море с целью «эскалации напряжения». Данную позицию он озвучил, выступая во время проведения международных военно-морских учений «Морской бриз — 2018».

«Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, очень напряжённая после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией — страной-агрессором, и это было чётко определено в итоговых документах саммита НАТО, в котором Украина также принимала участие», — приводятся его слова на президентском портале.

Порошенко также заявил о якобы имевших место досмотрах российскими пограничниками украинских и иностранных судов. По его мнению, задачей Москвы является лишение Киева доступа к акватории Азовского моря.

«Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, чтобы сделать военную атаку на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции чёрной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», — сообщил глава государства.

Тем временем в регионе продолжаются международные военно-морские учения «Морской бриз — 2018». В них принимают участие 19 стран. Они проводятся в Чёрном море ежегодно с 1997 года. Россия приглашалась для участия лишь дважды — в 1998 и 2001 годах. В связи с широким участием в манёврах нечерноморских государств, в первую очередь стран — членов НАТО, Москва неоднократно выступала с осуждением «Морского бриза», называя его провокацией.

«Чемпионат закончился»

Очередное заявление о «российской агрессии» Порошенко сделал специально сразу после чемпионата мира, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Порошенко пришлось предупреждать о том, чтобы он не занимался провокациями во время чемпионата мира, и мы увидели затишье на юго-востоке Украины, потому что он понял, чем ему это грозит. Сейчас чемпионат закончился, встреча прошла и Порошенко взялся за старое — провокации и инсинуации» — сказал депутат в беседе с RT.

Что касается ситуации на самом Азовском море, отмечает Калашников, там «сейчас абсолютно спокойно», и украинские порты контролируются Киевом. По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, Россия и вовсе никак не причастна к украинским проблемам в азовской акватории.

«Дело в том, что после того, как был захвачен Украиной сейнер «Норд», украинское судоходство практически прекратилось и азовские порты разоряются. И там практически в два раза упала перевалка и продолжает падать. Власти ищут возможности выйти из положения, сохранив лицо», — поделился эксперт своим мнением в интервью RT.

  • Судно «Норд» © Государственная пограничная служба Украины
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Ищенко считает, что Пётр Порошенко стремится привлечь внимание к «проблемному для него региону». Для этого он «традиционно пытается опереться на поддержку мирового сообщества», что не приводит ни к каким результатам, отмечает политолог. 

«Эти заявления ни к чему не привели за четыре года и ни к чему не приведут», — заключил он.

Море проблем

Азовское море в последнее время находится в центре внимания Киева. Так, в марте погранслужба Украины задержала российское рыболовецкое судно «Норд». Поводом для ареста стала его регистрация в Крыму. С точки зрения Киева, экипаж нарушил порядок выезда из «временно оккупированного района». Москва выступает с осуждением этого ареста и требует освобождения членов экипажа — российских граждан. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ездила на Украину с целью освободить моряков и вернуть их домой.

«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают нравственные страдания без родных», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

11 июля депутаты Верховной рады и вовсе потребовали от главы государства разорвать договор с Россией о сотрудничестве и использовании Азовского моря. Требование связано с якобы усложнением украинского судоходства из-за Крымского моста. При этом наблюдатели отмечают, что никаких затруднений для прохода кораблей нет. Данный договор был подписан в 2003 году и подразумевает открытое судоходство обеих стран в Азовской акватории. 

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