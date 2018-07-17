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«Порошенко взялся за старое»: почему президент Украины обвинил Россию в подготовке нападения на Мариуполь
17 июля 2018, 02:09 • 67 • Украина
Москва намерена лишить Киев доступа к акватории Азовского моря и добиться обострения ситуации в регионе. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в ходе совместных с США военно-морских учений «Морской бриз — 2018». По его словам, Россия наращивает военную группировку и даже готова пойти на крайние меры — атаковать Мариуполь. В Госдуме такие утверждения назвали очередными провокациями украинского политика и его желанием изменить информационный фон, в котором преобладают новости об успешно проведённом ЧМ и готовности Владимира Путина и Дональда Трампа к сотрудничеству.
Президент Украины Пётр Порошенко © Valentyn Ogirenko Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Одессе, заявил о якобы возросшей агрессии в регионе со стороны России. По его словам, Москва наращивает военную группировку как в Крыму, так и на Азовском море с целью «эскалации напряжения». Данную позицию он озвучил, выступая во время проведения международных военно-морских учений «Морской бриз — 2018».
«Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, очень напряжённая после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией — страной-агрессором, и это было чётко определено в итоговых документах саммита НАТО, в котором Украина также принимала участие», — приводятся его слова на президентском портале.
Порошенко также заявил о якобы имевших место досмотрах российскими пограничниками украинских и иностранных судов. По его мнению, задачей Москвы является лишение Киева доступа к акватории Азовского моря.
Тем временем в регионе продолжаются международные военно-морские учения «Морской бриз — 2018». В них принимают участие 19 стран. Они проводятся в Чёрном море ежегодно с 1997 года. Россия приглашалась для участия лишь дважды — в 1998 и 2001 годах. В связи с широким участием в манёврах нечерноморских государств, в первую очередь стран — членов НАТО, Москва неоднократно выступала с осуждением «Морского бриза», называя его провокацией.
«Чемпионат закончился»
Очередное заявление о «российской агрессии» Порошенко сделал специально сразу после чемпионата мира, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Что касается ситуации на самом Азовском море, отмечает Калашников, там «сейчас абсолютно спокойно», и украинские порты контролируются Киевом. По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, Россия и вовсе никак не причастна к украинским проблемам в азовской акватории.
«Дело в том, что после того, как был захвачен Украиной сейнер «Норд», украинское судоходство практически прекратилось и азовские порты разоряются. И там практически в два раза упала перевалка и продолжает падать. Власти ищут возможности выйти из положения, сохранив лицо», — поделился эксперт своим мнением в интервью RT.
Ищенко считает, что Пётр Порошенко стремится привлечь внимание к «проблемному для него региону». Для этого он «традиционно пытается опереться на поддержку мирового сообщества», что не приводит ни к каким результатам, отмечает политолог.
Море проблем
Азовское море в последнее время находится в центре внимания Киева. Так, в марте погранслужба Украины задержала российское рыболовецкое судно «Норд». Поводом для ареста стала его регистрация в Крыму. С точки зрения Киева, экипаж нарушил порядок выезда из «временно оккупированного района». Москва выступает с осуждением этого ареста и требует освобождения членов экипажа — российских граждан. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ездила на Украину с целью освободить моряков и вернуть их домой.
11 июля депутаты Верховной рады и вовсе потребовали от главы государства разорвать договор с Россией о сотрудничестве и использовании Азовского моря. Требование связано с якобы усложнением украинского судоходства из-за Крымского моста. При этом наблюдатели отмечают, что никаких затруднений для прохода кораблей нет. Данный договор был подписан в 2003 году и подразумевает открытое судоходство обеих стран в Азовской акватории.
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