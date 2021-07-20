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Порошенко взял дерзкое обязательство по Крыму. Но забыл ответить на главный вопрос

20 июля 2021, 10:00  •  204 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обязательство, которое дерзко взял на себя экс-президент Украины Пётр Порошенко, пообещав "вернуть Крым" через год. Политик подметил, что бывший глава государства не сообщил только ответа на вопрос о том, каким путём он собрался воплощать свою идею в жизнь.
Напомним, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко взял на себя дерзкое обязательство перед украинцами, пообещав "вернуть Крым" через год. Послание он оставил на своей странице в Facebook.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя обещание Порошенко, высказался о том, что "к заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьёзно".
"В основном они просто болтают, - заметил сенатор у себя в Twitter, перечислив кое-что из идей украинского истеблишмента: - то ежегодно Крым "возвращают", то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем…"
В случае же с Порошенко есть ещё несколько нюансов. В частности, экс-президент Украины забыл, давая своё опрометчивое обещание, ответить на главный вопрос: каким образом он намерен "возвращать Крым". На это Пушков также обратил внимание.
"Порошенко пообещал через год вернуть Крым. Каким путём, почему через год - не сообщил", - отметил сенатор.
Напомним, Крым вернулся в состав России после проведённого на полуострове референдума. На Украине и на Западе отказываются признавать итоги волеизъявления крымчан, считая полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Однако Москва давно поставила точку в этом вопросе.

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