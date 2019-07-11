|
Порошенко вызван на допрос в Госбюро расследований Украины
11 июля 2019, 13:54 • 62 • Украина
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос 17 июля бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
© Reuters
«Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля», — приводит Интерфакс сообщение.
При этом не уточняется, в рамках какого именно из уголовных производств бывший глава государства вызван на допрос.
Агентство напоминает, что ГБР в настоящее время расследует восемь производств, в которых фигурирует имя Порошенко.
Ранее в ГБР заявляли, что намерены вызвать Порошенко на допрос после проведения допросов других свидетелей.
Как отмечали в ведомстве, в настоящее время изучаются документы, на основании которых проверяется факт снятия с банковских счетов Порошенко $34 млн наличными.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июля 2019, 11:24
|
07 июля 2019, 12:39
|
10 июля 2019, 18:24
|
10 июля 2019, 00:24
|
07 июля 2019, 09:09
|
10 июля 2019, 05:39
|
06 июля 2019, 17:09