Порошенко вызван на допрос в Госбюро расследований Украины

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос 17 июля бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля», — приводит Интерфакс сообщение.

При этом не уточняется, в рамках какого именно из уголовных производств бывший глава государства вызван на допрос.

Агентство напоминает, что ГБР в настоящее время расследует восемь производств, в которых фигурирует имя Порошенко.

Ранее в ГБР заявляли, что намерены вызвать Порошенко на допрос после проведения допросов других свидетелей.

Как отмечали в ведомстве, в настоящее время изучаются документы, на основании которых проверяется факт снятия с банковских счетов Порошенко $34 млн наличными.