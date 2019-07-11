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Порошенко вызван на допрос в Госбюро расследований Украины

11 июля 2019, 13:54  •  62 • Украина
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос 17 июля бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
 
© Reuters
 

«Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля», — приводит Интерфакс сообщение.

При этом не уточняется, в рамках какого именно из уголовных производств бывший глава государства вызван на допрос.

Агентство напоминает, что ГБР в настоящее время расследует восемь производств, в которых фигурирует имя Порошенко.

Ранее в ГБР заявляли, что намерены вызвать Порошенко на допрос после проведения допросов других свидетелей. 

Как отмечали в ведомстве, в настоящее время изучаются документы, на основании которых проверяется факт снятия с банковских счетов Порошенко $34 млн наличными.

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