Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский прибыл в Турцию
Киев готовится к новому витку войны в Донбассе? Офис Зеленского наводнили силови...
Правительство поддержало законопроект о беременных в СИЗО
Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донб...
Главная / Украина

Порошенко вызвали на новый допрос

07 августа 2019, 15:54  •  110 • Украина
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало бывшего украинского президента Петра Порошенко на допрос 12 августа.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максима Билоусенко.

«Пётр Порошенко вызван на допрос на 09:30 12 августа», — сказал он.

Уточняется, что Порошенко будет допрошен по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямой».

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.

При этом 17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
07 августа 2019, 15:54
Зеленский прибыл в Турцию
07 августа 2019, 02:54
На Украине рассказали о возможных участниках убийства Шеремета
07 августа 2019, 02:54
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
06 августа 2019, 23:39
НАБУ расследует до 15 дел в отношении Луценко
07 августа 2019, 12:39
Украинский омбудсмен пришла на допрос в Генпрокуратуру
07 августа 2019, 09:24
На Украине призвали к выстраиванию нового миропорядка
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступл...
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшне...
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе -...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2019, 16:54
«На пороге большого религиозного конфликта»: чем может обернуться решение Киева ликвидировать церковь Филарета
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался преступником - The Federalist
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
05 августа 2019, 08:54
"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он представляет возвращение Донбасса
31 июля 2019, 18:24
Российские средства РЭБ наносят подкашивающий удар. Промахи израильских «Delilah» покажутся цветочками
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евроинтеграции
05 августа 2019, 05:39
Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются понять, что происходит на границе – источники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.