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Порошенко вызвали на новый допрос
07 августа 2019, 15:54 • 110 • Украина
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало бывшего украинского президента Петра Порошенко на допрос 12 августа.
РИА Новости
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максима Билоусенко.
«Пётр Порошенко вызван на допрос на 09:30 12 августа», — сказал он.
Уточняется, что Порошенко будет допрошен по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямой».
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.
При этом 17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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